Байден предупредил Путина о последствиях в случае нападения РФ на Украину

Американский президент Джо Байден в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным предупредил его о готовности США и их союзников принять решительные меры в случае нападения России на Украину, сообщает Белый дом.
«Президент ясно дал понять, что Соединённые Штаты и их союзники и партнеры решительно отреагируют, если Россия предпримет дальнейшие шаги по вторжению в Украину», — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Кроме того, Байден призвал Путина снизить напряженность обстановки вблизи Украины.
Это уже второй разговор американского и российского шиберов за месяц. Первый прошёл 7 декабря в режиме видеоконференции. Лидеры обсудили двусторонние отношения, вопросы стратстабильности, кибербезопасности, а также ситуацию вокруг Украины и расширение НАТО на восток.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016