Байден считает, что РФ и Китай спешат хоронить демократию

Россия и Китай делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден, выступая в четверг в стенах Конгресса США с речью по случаю первой годовщины беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне.

«Не заблуждайтесь на этот счет, мы живем в переломный момент истории — как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны — они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире. И они делают ставку на то, что Америка станет больше похожа на них и меньше на нас самих, — утверждал американский лидер. — Они делают ставку на то, что Америка — это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть».

«Это не страна королей, диктаторов или самодержцев», — добавил Байден.

С аналогичным утверждением президент выступил и в декабре на открытии организуемого Вашингтоном в онлайн-формате «Саммита за демократию».

На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что термин «демократическое государство» в современных реалиях утратил свой смысл, сегодня несущественно говорить о том, «кто теперь демократия, кто не демократия».