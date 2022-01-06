Байден считает, что РФ и Китай спешат хоронить демократию

Россия и Китай делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Такое мнение высказал американский президент Джо Байден, выступая в четверг в стенах Конгресса США с речью по случаю первой годовщины беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне.
«Не заблуждайтесь на этот счет, мы живем в переломный момент истории — как внутри страны, так и за рубежом. Мы вовлечены в новую борьбу между демократией и автократией, между устремлениями большинства и алчностью меньшинства, между правом народа на самоопределение и своекорыстием автократии. Китай, Россия и другие страны — они делают ставку на то, что дни демократии сочтены. Они действительно сказали мне, что демократия слишком медлительна, слишком увязла в разногласиях, чтобы преуспеть в сегодняшнем быстро меняющемся сложном мире. И они делают ставку на то, что Америка станет больше похожа на них и меньше на нас самих, — утверждал американский лидер. — Они делают ставку на то, что Америка — это место для автократа, диктатора, жесткого правителя. Я в это не верю. Мы не такие. Мы никогда не были такими. И это не то, кем мы когда-либо должны быть».
«Это не страна королей, диктаторов или самодержцев», — добавил Байден.
С аналогичным утверждением президент выступил и в декабре на открытии организуемого Вашингтоном в онлайн-формате «Саммита за демократию».
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что термин «демократическое государство» в современных реалиях утратил свой смысл, сегодня несущественно говорить о том, «кто теперь демократия, кто не демократия».
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