Зеленский, Меркель и Макрон призвали РФ отвести войска от границы с Украиной

Президенты Франции и Украины Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский, а также канцлер Германии Ангела Меркель провели видеоконцеренцию, по итогам которой, призвали Россию вывести войска из Крыма и отодвинуть их от границы с Украиной.

Об этом сообщила пресс-служба канцлера Германии.

Отмечается, что в ходе встречи лидеры Украины, Франции и Германии обсудили ситуацию с безопасностью на украино-российской границе и на Донбассе. «Они разделили опасения относительно роста численности российских войск на границе Украины и в незаконно аннексированном Крыму. Они призвали отвести военные подразделения для деэскалации ситуации», — подчеркивается в пресс-релизе.

Меркель и Макрон также подчеркнули свою поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Лидеры Германии и Франции отметили необходимость выполнения Минских договоренностей. Кроме того, они заявили о готовности продолжить сотрудничество в «нормандском формате».