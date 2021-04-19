Войти
Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск из Афганистана
позиция
Трамп раскритиковал решение Байдена по выводу войск из Афганистана
Украина просит США расширить программу обучения военных
официально
Украина просит США расширить программу обучения военных

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

дружба народов
RSS

В Великобритании примут специальный закон для защиты от РФ и Китая

365
В Великобритании примут специальный закон для защиты от РФ и Китая

Лица, работающие в Великобритании от имени правительств иностранных государств, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с новым законом о защите нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия, сообщает The Times.

По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон планирует рассказать о законопроекте о противодействии враждебным государствам 11 мая, когда в парламенте с ежегодной тронной речью должна выступить королева. Документ предусматривает требование ко всем лицам, работающим от имени иностранных правительств в Великобритании, регистрировать свое присутствие, а игнорирование этого требования будет уголовно наказуемым, пишет газета.

Механизм регистрации иностранцев основан на схеме, работающей в США: лица, работающие от имени иностранных правительств, должностных лиц и политических партий, должны зарегистрироваться в Минюсте и периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Эта схема распространяется на всех, кто представляет интересы иностранного государства, включая консультантов и специалистов по связям с общественностью. Как отмечает The Times, британские спецслужбы призвали создать аналогичный реестр, так как в соответствии с действующим законодательством иностранных шпионов могут привлечь к ответственности, только если их поймают с поличным за получением секретной информации.

Читайте также: США пригрозили РФ последствиями в случае смерти Навального

Кроме того, правительство обновит закон о государственной тайне, чтобы его можно было использовать против лиц, которые пытаются подорвать интересы Великобритании из-за рубежа, включая хакеров, работающих от имени враждебных государств. Сейчас он распространяется только на британцев, которые находятся за границей.

Джонсон полон решимости продолжать эти меры на фоне растущей обеспокоенности деятельностью России и Китая, указывает The Times.

Россия, Китай, Великобритания
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 19 апреля 2021
Воскресенье, 18 апреля 2021
Суббота, 17 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Алексей Калиниченко
Алексей Калиниченко
политический аналитик

Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать

«Чтобы спастись, нужно всего лишь начать действовать». Эта цитата из культового американского фильма «Пролетая над гнездом кукушки» актуальна в наше время как никогда. Пандемия коронавируса в мире дала четкое понимание многим, что друзья и партнеры - это хорошо, но, когда речь идет о спасении жизни и выживании экономики, каждый сам за себя. И это именно тот случай, когда главная цель оправдывает любые средства и действия.
Алексей Куракин
Алексей Куракин
политический обозреватель

Освобождение политического эксперта Юрия Дудкина: есть три повода для сдержанного оптимизма

Политсила Медведчука продемонстрировала на примере Дудкина, что способна и умеет эффективно защищать своих сограждан. Порохоботы и «партия войны» в целом, депутаты от партии «Голос» и прочие иностранные агенты, которые радовались аресту Дудкина, в день его выхода из СИЗО испуганно замолчали.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016