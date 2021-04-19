В Великобритании примут специальный закон для защиты от РФ и Китая

Лица, работающие в Великобритании от имени правительств иностранных государств, будут обязаны зарегистрировать свое присутствие в королевстве в соответствии с новым законом о защите нации от враждебных государств, таких как Китай и Россия, сообщает The Times.
По данным издания, премьер-министр Борис Джонсон планирует рассказать о законопроекте о противодействии враждебным государствам 11 мая, когда в парламенте с ежегодной тронной речью должна выступить королева. Документ предусматривает требование ко всем лицам, работающим от имени иностранных правительств в Великобритании, регистрировать свое присутствие, а игнорирование этого требования будет уголовно наказуемым, пишет газета.
Механизм регистрации иностранцев основан на схеме, работающей в США: лица, работающие от имени иностранных правительств, должностных лиц и политических партий, должны зарегистрироваться в Минюсте и периодически предоставлять отчеты о своей деятельности. Эта схема распространяется на всех, кто представляет интересы иностранного государства, включая консультантов и специалистов по связям с общественностью. Как отмечает The Times, британские спецслужбы призвали создать аналогичный реестр, так как в соответствии с действующим законодательством иностранных шпионов могут привлечь к ответственности, только если их поймают с поличным за получением секретной информации.
Кроме того, правительство обновит закон о государственной тайне, чтобы его можно было использовать против лиц, которые пытаются подорвать интересы Великобритании из-за рубежа, включая хакеров, работающих от имени враждебных государств. Сейчас он распространяется только на британцев, которые находятся за границей.
Джонсон полон решимости продолжать эти меры на фоне растущей обеспокоенности деятельностью России и Китая, указывает The Times.
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