США пригрозили РФ последствиями в случае смерти Навального

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предупредил, что Россия столкнется с «последствиями», если умрет объявивший голодовку оппозиционер Алексей Навальный.

"Что касается конкретных мер, которые мы бы могли бы ввести, мы рассматриваем различные варианты, и я не собираюсь на данный момент сообщать об этом публично, но мы передали, что будут последствия, если господин Навальный умрет«,— сказал CNN Салливан.

Ранее президент США Джо Байден назвал неприемлемой ситуацию, приводящей к ухудшению состояния здоровья Алексея Навального в колонии. До этого его лечащий врач Анастасия Васильева сообщила, что анализы крови свидетельствуют о риске остановки сердца.

Напомним, 2 февраля суд заменил Навальному условный срок по делу «Ив Роше» на реальный якобы из-за нарушения условий испытательного срока. Алексей Навальный должен провести в колонии два года и восемь месяцев.

В колонии Навальный объявил голодовку. Позже у него обнаружили две грыжи. Жена Навального Юлия 13 апреля сообщила о его плохом самочувствии: он похудел с 93 кг до 76 кг при росте 190 см и с трудом говорит.