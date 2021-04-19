МИД Германии выступил в поддержку «нормандского формата»

«Нормандский формат» остается подходящей площадкой для достижения деэскалации ситуации на востоке Украине. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас по итогам видеоконференции министров иностранных дел стран ЕС.

«Нормандский формат» является подходящим форматом для достижения деэскалации», — считает он. В то же время он заявил, что пока не может сказать, удастся ли это в рамках работы «нормандской четверки».

Также Маас выступил с призывом к Москве перейти от провокаций к сотрудничеству в ситуации на востоке Украины.