В Белом доме продолжают следить за ситуацией у украинской границы

Вашингтон полагает, что для прогресса в ситуации вокруг Украины требуется обеспечить снижение напряженности. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.
«Мы заявляли о серьезной озабоченности наращиванием сил Россией вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем отслеживать их военную активность около украинской границы. И мы подчеркиваем, что подлинный прогресс может быть только в условиях деэскалации и наилучшим путем вперед является дипломатия», — сказала она.
В последнее время часто звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В РФ наличие таких планов отвергают.
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