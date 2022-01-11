В Белом доме продолжают следить за ситуацией у украинской границы

Вашингтон полагает, что для прогресса в ситуации вокруг Украины требуется обеспечить снижение напряженности. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге для журналистов.

«Мы заявляли о серьезной озабоченности наращиванием сил Россией вблизи границы с Украиной. Мы продолжаем отслеживать их военную активность около украинской границы. И мы подчеркиваем, что подлинный прогресс может быть только в условиях деэскалации и наилучшим путем вперед является дипломатия», — сказала она.

В последнее время часто звучат утверждения о возможном вторжении России в Украину. В РФ наличие таких планов отвергают.