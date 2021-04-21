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Экс-офицер полиции признан виновным в убийстве Флойда

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Экс-офицер полиции признан виновным в убийстве Флойда

Присяжные признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве Джорджа Флойда, сообщают американские СМИ.

Шовин был признан виновным по всем трем уголовным статьям, которые ему были предъявлены — убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени.

Ему грозит до 40 лет тюрьмы.

Приговор был зачитан во вторник поздно вечером в центре Миннеаполиса. Присяжным потребовалось меньше суток, чтобы принять решение.

Во время оглашения приговора Шовен не выказал никаких эмоций. На него надели наручники и взяли под стражу сразу же после того, как судья зачитал решение присяжных.

46-летний Флойд умер после того, как Шовен прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: «Я не могу дышать». Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.

Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.

Миннеаполис и другие города по всей стране готовились к противоположному вердикту, многие мобилизовали свою национальную гвардию и объявили чрезвычайное положение.

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда после того, как присяжные признали бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в его убийстве.

«Мы все испытываем такое облегчение (...) Виновен по всем трем пунктам. Это действительно важно. Мне не терпится увидеть вас, ребята. Мы собираемся сделать гораздо больше. Нам предстоит многое сделать», — заявил Байден во время разговора.

Видео его звонка выложил в твиттере адвокат семьи Флойда — Бен Крамп.

Президент США заявил, что наблюдал за вынесением вердикта вместе со старшим советником Седриком Ричмондом и вице-президентом Харрис.

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В свою очередь, вице-президент похвалила семью Флойда как «настоящих лидеров» в поворотный момент истории.

Ожидается, что и Байден, и Харрис выступят перед нацией по итогам судебного процесса во вторник вечером.

Джордж Флойд, Дерек Шовин
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