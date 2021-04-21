Экс-офицер полиции признан виновным в убийстве Флойда

Присяжные признали бывшего офицера полиции Миннеаполиса Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения в убийстве Джорджа Флойда, сообщают американские СМИ.
Шовин был признан виновным по всем трем уголовным статьям, которые ему были предъявлены — убийство второй степени, непредумышленное убийство второй степени и убийство третьей степени.
Ему грозит до 40 лет тюрьмы.
Приговор был зачитан во вторник поздно вечером в центре Миннеаполиса. Присяжным потребовалось меньше суток, чтобы принять решение.
Во время оглашения приговора Шовен не выказал никаких эмоций. На него надели наручники и взяли под стражу сразу же после того, как судья зачитал решение присяжных.
46-летний Флойд умер после того, как Шовен прижал коленом ему шею во время ареста возле магазина в Миннеаполисе. На видеозаписи задержания слышно, как Флойд несколько раз повторяет: «Я не могу дышать». Его отвезли в бессознательном состоянии в больницу, где подтвердили смерть.
Гибель афроамериканца привела к многочисленным протестам по всей стране. По примеру США антирасистские протесты прошли и в других странах.
Миннеаполис и другие города по всей стране готовились к противоположному вердикту, многие мобилизовали свою национальную гвардию и объявили чрезвычайное положение.
Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис позвонили семье Джорджа Флойда после того, как присяжные признали бывшего полицейского Миннеаполиса Дерека Шовина виновным в его убийстве.
«Мы все испытываем такое облегчение (...) Виновен по всем трем пунктам. Это действительно важно. Мне не терпится увидеть вас, ребята. Мы собираемся сделать гораздо больше. Нам предстоит многое сделать», — заявил Байден во время разговора.
Видео его звонка выложил в твиттере адвокат семьи Флойда — Бен Крамп.
Президент США заявил, что наблюдал за вынесением вердикта вместе со старшим советником Седриком Ричмондом и вице-президентом Харрис.
В свою очередь, вице-президент похвалила семью Флойда как «настоящих лидеров» в поворотный момент истории.
Ожидается, что и Байден, и Харрис выступят перед нацией по итогам судебного процесса во вторник вечером.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016