Эффективность «Спутника V» оценили уже в 97,6% — это лучший результат в мире

Эффективность вакцины «Спутник V» по результатам анализа данных 3,8 млн привитых россиян составила 97,6%, сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«НИИ им Н. Ф. Гамалеи и РФПИ объявляют об эффективности вакцины „Спутник V“ на уровне 97,6% по результатам анализа данных о заболеваемости коронавирусом среди россиян, привитых обоими компонентами препарата», — указано в сообщении.

Согласно данным о вакцинации 3,8 млн россиян, которые полностью привились обоими компонентами препарата в период с 5 декабря 2020 г. по 31 марта 2021 г., заболеваемость начиная с 35 дня с даты первого укола составила всего 0,027%.

«При этом заболеваемость среди невакцинированного взрослого населения за сопоставимый период с 35-го дня после запуска массовой гражданской вакцинации составила 1,1%», — указано в сообщении.

Отмечается, что данные и расчеты эффективности вакцины будут опубликованы в рецензируемом медицинском журнале в мае текущего года.

Если данные россиян корректны, то «Спутник V» выходит на первое место в мире по эффективности. Ранее он был третьим в списке вакцин с самым высоким уровнем эффективности от коронавирусной инфекции. У препарата Moderna он составляет 94,1%, а у Pfizer — BioNTech изначально этот показатель был 95,0%, однако в начале апреля компания-разработчик сообщила о его снижении до 91,3%.