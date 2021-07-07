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Директора «Кузни на Рыбальском» арестовали с правом залога в 444 млн грн

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Директора «Кузни на Рыбальском» арестовали с правом залога в 444 млн грн

Печерский районный суд Киева в среду избрал меру пресечения директору ЧАО «Кузня на Рыбальском» Валерию Шандре в виде ареста на 60 суток с возможностью выйти под залог в 444 млн грн, сообщается на сайте телеканала «Прямой».

В настоящее время заседание Печерского райсуда продолжается, в среду также ожидается избрание меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.

«Под стены суда... пришли сотрудники завода „Кузня на Рыбальском“, которые называют процесс над их руководителем Шандрой политизированным и предвзятым», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников «Кузни на Рыбальском» и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества. Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства «Богдан Моторс», которые не соответствуют установленным требованиям. Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.

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Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 −2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины. Уведомлен также о подозрении глава правления «Кузни на Рыбальском», действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины. Как впоследствии стало известно, речь идет о Павловском и Шандре.

Кузня на Рыбальском, Валерий Шандра
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