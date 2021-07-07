Директора «Кузни на Рыбальском» арестовали с правом залога в 444 млн грн

Печерский районный суд Киева в среду избрал меру пресечения директору ЧАО «Кузня на Рыбальском» Валерию Шандре в виде ареста на 60 суток с возможностью выйти под залог в 444 млн грн, сообщается на сайте телеканала «Прямой».
В настоящее время заседание Печерского райсуда продолжается, в среду также ожидается избрание меры пресечения бывшему заместителю министра обороны Игорю Павловскому.
«Под стены суда... пришли сотрудники завода „Кузня на Рыбальском“, которые называют процесс над их руководителем Шандрой политизированным и предвзятым», — говорится в сообщении.
Как сообщалось, ГБР уведомило о подозрении чиновников «Кузни на Рыбальском» и Минобороны из-за поставок военной техники низкого качества. Также, по информации ГБР, была проведена закупка для нужд ВСУ санитарных автомобилей производства «Богдан Моторс», которые не соответствуют установленным требованиям. Сумма ущерба по двум эпизодам по данным следствия составляет более 475 млн грн.
Следователи ГБР уведомили о подозрении замминистра Украины (2015-2019 гг.), директора департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2015-2017 гг.), директору департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны (2018 −2019 гг.). Их действия квалифицированы по ч.4 ст.426-1 и ч.5 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины. Уведомлен также о подозрении глава правления «Кузни на Рыбальском», действия которого квалифицированы по ч.2 ст.192, ч.4 ст.27, ч.4 ст.426-1 УК Украины. Как впоследствии стало известно, речь идет о Павловском и Шандре.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016