Депутаты Европарламента хотят остановить «Северный поток – 2» и лишить Россию SWIFT

Группа депутатов Европарламента предложила отключить Россию от межбанковской системы передачи информации о платежах SWIFT, следует из проекта резолюции на сайте EП.

Авторы документа также потребовали остановить достройку газопровода «Северный поток — 2» и отказаться от импорта нефти и газа из России. Кроме того, они предложили заморозить европейские активы олигархов, близких к российским властям и аннулировать их визы.

В проекте резолюции говорится, что эти меры предлагается принять в случае, если наращивание военного присутствия перерастет во вторжение в Украину со стороны России.

Авторы документа сожалеют о нынешнем состоянии отношений между ЕС и Россией, вызванном агрессией России и продолжающейся дестабилизацией в Украине, враждебном поведении и прямых нападениях на государства-члены ЕС.

Также в документе авторы упоминают уголовное преследование оппозиционера Алексея Навального и преступная деятельность РФ в Чехии.