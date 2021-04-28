Турция покупает 50 миллионов доз российской вакцины «Спутник V»

Турция подписала соглашение на поставку 50 млн доз российской вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. Сумму контракта он не уточнил.
Коджа рассказал, что сейчас препарат проходит финальную стадию тестирования для получения разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях. Первые поставки «Спутника V» ожидаются в мае, передает Reuters. 50 млн доз планируется поставить в Турцию в течение шести месяцев.
26 апреля Российский фонд прямых инвестиций и турецкая фармацевтическая компания Visсoran Ilac договорились о производстве «Спутника V» в Турции. Выпуск препарата может начаться на нескольких предприятиях «в течение ближайших месяцев».
С начала пандемии в Турции выявили 4,7 млн заразившихся COVID-19, умерли 39 тыс., до 17 мая в стране введен локдаун.
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