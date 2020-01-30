ФРС США сохранила без изменений базовую процентную ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком. Об этом говорится в сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

«В соответствии со своим уставным мандатом комитет по операциям на открытом рынке стремится содействовать максимальной занятости населения и стабильности цен. Комитет постановил сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам от 1,5 до 1,75%», — говорится в сообщении регулятора.

Отмечается, что актуальная денежно-кредитная политика считается FOMC (федеральный комитет по операциям на открытом рынке — Ред.) подходящей для поддержки устойчивого роста экономической активности, сильных условий занятости населения и уровня инфляции, близкой к 2%. Регулятор пояснил, что комитет продолжит следить за поступающей информацией касательно экономических перспектив и оценивать, в том числе глобальные изменения и уровень инфляции, при определении будущего направления целевого диапазона ставки по федеральным фондам.

За сохранение ставки единогласно проголосовали все 10 членов комитета. Рынок ожидал такого сценария.

Следующее заседание ФРС США состоится 18 марта 2020 года и будет сопровождаться обновленными макроэкономическими прогнозами.