Повышение рентных ставок и ряда налогов позволит привлечь свыше 60 млрд грн

Кабинет министров согласовал законопроект с поправками в Налоговый кодекс, которым предлагается индексация отдельных налоговых ставок, таких как плата за использование воды, лесов и экологический налог, а также повышение рентных платежей за добычу полезных ископаемых, поднятие эффективности акцизного налога.

Соответствующий законопроект правительство одобрило на заседании в среду, сообщает Интерфакс-Украина.

Как пояснил министр финансов Сергей Марченко, законопроект, направленный на ликвидацию схем уклонения от уплаты налогов, призван сбалансировать государственный бюджет. Он подчеркнул, что принятие законопроекта позволит привлечь в бюджет свыше 60 млрд грн.

«Мы не повышаем и не планируем повышать общегосударственные налоги для людей или бизнеса. Изменения не коснутся ФЛП, малого и среднего бизнеса. Мы закрываем пробелы в Налоговом кодексе, которые позволяли крупному бизнесу не платить налоги в Украине», — прокомментировал планируемые нововведения премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая правительственное заседание в среду.

Помимо указанного, в законопроекте содержатся предложения по противодействию «скруткам» и борьбе с «теневым» использованием земли и оборотом сельхозпродукции, добавил премьер.

Ранее глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев указывал, что отмена льгот и преференций в 2020 году позволила оставить в бюджете 30 млрд грн, а второй пакет таких решений должен принести дополнительные 50 млрд грн.