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Рада приняла «ресурсный» закон о повышении ряда налогов без поправки о ренте на руду

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Рада приняла «ресурсный» закон о повышении ряда налогов без поправки о ренте на руду

Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект 5600 о сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный» законопроект) с поправками в Налоговый кодекс, который предлагает повышение ставок ряда налогов, а также, в частности, введение для э/э из ВИЭ акциза (3,2%), однако без поправки о ренте на руду.

Законопроект во втором чтении поддержали 255 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

По просьбе народного депутата Давида Арахамии, из законопроекта исключена правка, касающаяся ставки ренты на руду.

«Прошу не поддерживать правку 97, так как она связана с формулой начисления ренты на руду, а нынешние мировые цены не соответствуют ожиданиям, которые были на начальном этапе», — обратился к депутатам Арахамия.

Таким образом, поправка не была поддержана.

Принятие данного законопроекта значится в меморандуме Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Согласно ему, Украина обязалась до конца ноября принять данный закон, что позволит в следующем году увеличить доходную часть бюджета на 0,5% ВВП.

«Это, пожалуй, самый сложный законопроект для нашего комитета в этом году», — сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев с трибуны Верховной Рады. Он добавил, что парламентарии подали 11,5 тыс. поправок к законопроекту после его первого чтения.

Закон, в частности, содержит норму об освобождении на 15 лет новых компаний в шахтерских городах от ряда налогов в рамках спецрежима налогообложения.

Что касается администрирования налогов, то ко второму чтению комитет изъял норму о требовании налогового залога на период обжалования налогового уведомления-решения.

Закон также устанавливает возможность по решению суда временно ограничить право въезда руководителя компании, которая имеет налоговый долг. При этом ко второму чтению депутаты увеличили срок непогашения такого долга с 30 до 240 дней.

Также закон устанавливает ограничения на списание убытков крупными плательщиками налога на прибыль, а именно — убытки учитываются до их полного погашения, но частями по 50% ежегодно.

Закон освобождает от обложения налогом на прибыль производителей домашней птицы, кроме кур.

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При этом ко второму чтению из законопроекта изъята норма о налогообложении НДС второй и последующей поставки жилья. В то же время поправки в Налоговый кодекс предусматривают налогообложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимости по ставке налога на доходы физлиц (18%) от чистого налога.

Закон до 2025 года продлевает льготы по рассрочке НДС при импорте оборудования.

Помимо того законопроект разрешает госслужащим, не исполнявшим публичные функции с 2010 года, принять участие в налоговой амнистии.

налоги, рента
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