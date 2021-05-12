Ход королевы: как Великобритания будет восстанавливать экономику

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Королева Британии Елизавета II огласила планы правительства на ближайший год. Она упомянула о 30 законодательных инициативах, в том числе о реформе здравоохранения, о праве на беспрерывное образование и восстановлении экономики регионов. В основе тронной речи — предвыборные обещания премьера Бориса Джонсона. Реализации его планов помешала пандемия, однако теперь глава кабмина готов сделать британцев «здоровее и счастливее».

Королева Елизавета II во вторник 11 мая прибыла в Палату лордов и выступила с традиционной речью. Британские СМИ обратили внимание на то, что в этом году многолетний ритуал претерпел некоторые изменения, связанные с пандемией и, по всей видимости, с недавней кончиной супруга королевы принца Филиппа.

Церемония приезда Елизаветы II не была пышной. Она прибыла в Вестминстерский дворец, в котором располагается парламент, не в золоченой карете, как это традиционно бывало, а в черном лимузине местного производства Range Rover. Кроме того, королеву не сопровождали гвардейцы и не встречал почетный караул. А во время выступления Елизавета II не надела корону империи — ее разместили на декоративной подушке рядом с монаршей особой.

В своей тронной речи королева заявила, что приоритетом ее правительства является «восстановление страны после пандемии», планы правительства сделают Соединенное Королевство «сильнее, здоровее и еще более процветающим, чем раньше».

«Для достижения этой цели мое правительство расширит возможности во всех частях Соединенного Королевства, поддерживая рабочие места, бизнес и экономический рост, а также устраняя влияние пандемии на общественные услуги», — отметила Ее Величество.

Затем королева обозначила основные направления деятельности кабинета министров и упомянула в этой связи около 30 законопроектов, которые правительство премьера Бориса Джонсона намерено провести через парламент.

Несмотря на то, что тронная речь королевы считается лишь формальностью, но только после ее произнесения депутаты смогут приступить к обсуждению планов правительства. А итоговое голосование по предложенной программе фактически является вотумом доверия правительству. При условии, что программу утвердят.

В основе тронной речи королевы лежит предвыборная платформа премьера Бориса Джонсона. В том числе те из его обещаний, которые планировалось реализовать или хотя бы приступить к реализации еще в прошлом году. Пандемия внесла изменения в намерения Джонсона, но сейчас он решил взять реванш, отмечает SkyNews.

«Эти новые законы являются ракетным топливом, которое нам необходимо для повышения уровня развития нашей страны и обеспечения равных возможностей для всех», — сказал Джонсон перед выступлением королевы.

Как следует из речи Елизаветы II, в Британии с этого года стартуют две реформы — в сфере здравоохранения и образования. Также правительство приступит к реализации долгосрочного плана по экономическому возрождению регионов.

Консерваторы раскроют «потенциал нации»

План правительства по реформе системы здравоохранения подразумевает борьбу с ожирением и усиление психологической поддержки граждан. Но план по повышению качества социальной помощи для пожилых британцев, людей с ограниченными возможностями и деменцией королева, вопреки ожиданию, не обозначила. Между тем ранее стало известно, что этот план довольно революционный. Планировалось снизить роль частного сектора в здравоохранении, а министр здравоохранения должен был получить больше контрольных функций.

Пресс-служба премьера уточнила после выступления королевы, что эта часть плана будут представлена позднее, от идеи не отказывались.

«Моя работа — защитить вас, ваших родителей, бабушек и дедушек от страха, что вам придется продать свой дом, чтобы оплатить расходы по уходу», — обещал ранее премьер.

Корреспондент по вопросам здравоохранения SkyNews Ашиш Джоши скептически оценил эту часть правительственного плана. Он напомнил, что еще в июле 2011 года в отчете одного из депутатов сэра Эндрю Дилно был сделан вывод о том, что система здравоохранения не соответствует заявленным целям. И для модернизации системы потребуется миллиарды фунтов стерлингов. Казначейство уже заявляло ранее, что сейчас, после глобального коронакризиса, денег на это нет.

«Кризис социальной защиты до сих пор не устранен. Система все еще не работает. Сменявшие друг друга правительства консерваторов и лейбористов не смогли помочь наиболее уязвимым британцам, пожилым людям, которые больше не могут заботиться о себе», — считает Джоши.

Тем не менее парламенту предстоит решить, должен ли быть установлен лимит пожизненных взносов для пожилых британцев, что делать, если расходы на социальную помощь превысят лимит и должно ли государство взять на себя заботу и расходы на содержание социально незащищенных.

Никто не останется нелюбимым

Вторая реформа, которую обещает правительство, — непрерывное образование, в том числе переподготовка кадров, помощь в переобучении для британцев, потерявших работу. Правительство внесет этот законопроект, чтобы поддержать гарантию доступа британцев (начиная с 16 лет) к «высококачественному образованию и обучению на протяжении всей жизни людей», пообещала Елизавета II.

Наконец, значительная часть правительственной программы будет посвящена восстановлению экономики регионов.

Ранее премьер Джонсон утверждал, что слишком многие регионы «чувствуют себя покинутыми, забытыми, нелюбимыми — будто кто-то принял некое стратегическое решение, что их судьба вторична по сравнению с метрополией».

Как ожидается, правительство потратит за год на региональные инвестпроекты порядка 5 млрд фунтов стерлингов.

В том числе 1,5 млрд — на строительство и содержание больниц, 100 млн фунтов стерлингов на 29 дорожных проектов, 142 млн на модернизацию морских и речных судов островного государства. Миллионы фунтов обещаны также на благоустройство городских центров и главных улиц. Еще правительство выделило 1 миллиард фунтов стерлингов на первые 50 проектов десятилетней программы восстановления в регионах школ.

Объявлено также о масштабной поддержке «зеленой» экономики. Новый план подкреплен государственными инвестициями в размере 12 млрд фунтов.

Цель Великобритании достичь к 2050 году нулевого баланса вредных выбросов в атмосферу. «Представьте Великобританию после Зеленой промышленной революции... Вы готовите завтрак, используя водородную энергию, прежде чем сесть в свой электромобиль, зарядив его за ночь от аккумуляторов. Вокруг воздух чище, грузовики, поезда, корабли и самолеты работают на водороде или синтетическом топливе», — писал ранее Джонсон в Financial Times.

За счет плана «зеленого восстановления» Джонсон обещает создать примерно 250 тыс. новых рабочих мест.