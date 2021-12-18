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Зеленский подписал «ресурсный» закон

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Зеленский подписал «ресурсный» закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о сбалансированности бюджетных поступлений («ресурсный» законопроект № 5600), сообщает пресс-служба главы государства.

Закон «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений» № 1914-ІХ направлен на укрепление ресурсной базы бюджетов и предотвращение бюджетных потерь из-за уклонения от налогообложения. В частности, предусмотрена индексация ставок некоторых налогов, изменение подходов к обложению НДС и акцизным налогом табачных изделий и жидкостей для электронных сигарет, пива, а также рентной платой за использование недр для добычи руд железа.

Кроме того, документ предусматривает повышение отдельных ставок экологического налога, введение минимального налогового обязательства как налога с потенциально возможного минимального дохода с земельного участка сельскохозяйственного назначения, за исключением, участков членов дачных и садоводческих кооперативов, сельхозугодий граждан в пределах населенных пунктов, земель на оккупированной территории или линии разграничения на период проведения ООС.

Также предусмотрено установление для крупных налогоплательщиков ограничения на перенесение отрицательного значения объекта налогообложения налогом на прибыль предприятий прошлых лет.

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Закон также содержит нормы по урегулированию проблемных вопросов налогообложения и обеспечению поддержки бизнеса.

Ведущие бизнес-ассоциации выступали против принятия этого закона, а после его голосования в Раде просили президента применить к нему право вето.

Как сообщалось, народные депутаты приняли «ресурсный» законопроект № 5600 во втором чтении 30 ноября.

налоги, рента, Владимир Зеленский
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