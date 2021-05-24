Литва перестанет принимать рейсы с маршрутом над Беларусью

Все рейсы, следующие в Литву или из нее, должны избегать воздушное пространство Беларуси. Об этом, как передает Reuters, заявил министр транспорта Марюс Скуодис.
Запрет начнет действовать с полуночи 25 мая, сказала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните. По ее словам, такое решение принято ради безопасности пассажиров, сообщил портал Delfi.
В свою очередь МИД Литвы посоветовал гражданам страны воздержаться от поездок в Беларусь. Ведомство также «настоятельно рекомендовало» своим гражданам, находящихся в Беларуси, покинуть страну.
Власти Литвы приняли такое решение после инцидента с самолетом Ryanair. Лайнер следовал из Афин в Вильнюс, но после сообщения о якобы бомбе на борту экстренно сел в Минске. Белорусские силовики сняли с этого самолета бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, которые освещал массовые протесты в Беларуси.
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