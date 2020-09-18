Президенты Литвы и Польши заявили о возможном закрытии границ с Беларусью

Государственная граница с Беларусью может быть закрыта и со стороны Польши и Литвы. Так отреагировали на заявление президента Александра Лукашенко в телефонном разговоре в пятницу литовский и польский президенты Гитанас Науседа и Анджей Дуда, сообщает пресс-служба лидера Литвы.

«Власти некоторых стран просто забывают, что в международных отношениях действует зеркальный принцип. Границы можно закрыть и с обеих сторон», — приводятся в сообщении слова Науседы.

Он считает действия Минска «провокацией без конкретных оснований». Обсудив ситуацию, президенты отметили, что «никаких активных действий, которыми были бы подтверждены угрозы со стороны Белоруссии, пока нет».

В пятницу глава МВД Литвы Рита Тамашюнене сообщила, что ситуация на границе с Беларусью остается штатной, изменений нет, движение транспорта осуществляется в обычном порядке. Премьер-министр Саулюс Сквернялис заявил, что в случае закрытия Беларусью границы Литва примет в ответ адекватные меры.

Александр Лукашенко 17 сентября, выступая на женском форуме «За Беларусь», заявил о закрытии границ Беларуси с Польшей и Литвой, а также об «усилении» границы с Украиной.