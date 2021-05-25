Страны Балтии меняют официальные флаги Беларуси на оппозиционные

Мэрия столицы Литвы заменила официальный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг оппозиционного движения. Об этом сообщает агентство BNS со ссылкой на пресс-секретаря мэра города Ремигиюса Шимашюса.

«Это отношение города и мэра к событиям в Беларуси после приземления самолета, где, в принципе, был осуществлен террористический акт», — цитируют чиновника местные СМИ.

По его словам, литовская столица проявляет солидарность с Ригой, которая ранее заменила официальный белорусский флаг историческим бело-красным.

Днем ранее власти Риги подняли оппозиционный бело-красно-белый флаг вместо государственного флага Беларуси среди флагов стран — участниц чемпионата мира по хоккею. Президент Латвии Эгилс Левитс назвал замену государственного флага во время чемпионата мира «адекватной политической реакцией». По его словам, Рига не признает правящий режим в Беларуси, а Минск совершил «беспрецедентное нарушение международного права, представляющее угрозу для международного авиасообщения».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась, однако после посадки самолета были задержаны несколько пассажиров — сооснователь признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка. Для сопровождения борта в воздух поднимался белорусский истребитель МиГ-29.

24 мая саммит ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и рекомендовал европейским перевозчикам летать в обход Беларуси.

Сегодня о прекращении авиасообщения с Беларусью сообщила Украина.