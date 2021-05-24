К 2045 году треть стариков в Украине не будут получать пенсии

К 2045 году охват пенсионным обеспечением людей пожилого возраста составит 70%. Об этом со ссылкой на результаты моделирования Пенсионной системы Украины от Всемирного банка (ВБ) сообщает Министерство социальной политики.
«Результаты показали, что, если ничего не менять, не только будет падать уровень замещения пенсиями заработка (до 20% к 2045 году), но и снизится охват пенсионным обеспечением людей пенсионного возраста (до 70% к 2045 году), преимущественно из-за недостаточности необходимого стажа», — говорится в сообщении.
Также в министерстве отметили:
Как отметил старший экономист Всемирного банка Зоран Анушич, большинство стран, которые вводили накопительную пенсионную систему на замещение солидарной, столкнулись со значительными проблемами. При этом страны, которые вводили пенсионные накопления в качестве дополнения к солидарной системе, имеют хорошие результаты, устойчивые пенсионные системы и высокие уровни пенсионного обеспечения граждан.
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