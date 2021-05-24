Британия может ввести санкции против «Северного потока-2» из-за инцидента с самолетом Ryanair

Великобритания не исключает введение санкций в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» после инцидента с экстренной посадкой самолета компании Ryanair в Минске. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Доминик Рааб.

"Мы (Великобритания — Ред.) рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнерами, чтобы понять, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти«,— сказал британский дипломат в ответ на вопрос однопартийца, главы комитета по иностранным делам Палаты общин Тома Тугендхата о том, готово ли британское правительство ввести санкции против «Северного потока — 2», а также газопровода «Ямал — Европа», который, по его словам, является источником финансирования для белорусского правительства, так как проходит через территорию страны.

Рааб заявил, что инцидент с самолетом Rayanair не мог произойти без «как минимум молчаливого согласия Москвы».

Пассажирский самолет Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая экстренно сел в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту, однако впоследствии информация о минировании не подтвердилась. На борту лайнера находился разыскиваемый властями один из основателей Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, который был задержан белорусскими властями в тот же день.