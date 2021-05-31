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Брат судьи Вовка просит суд отпустить его под домашний арест

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Брат судьи Вовка просит суд отпустить его под домашний арест

Брат главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка Юрий Зонтов отрицает, что может влиять на свидетелей и ход расследования дела о взятке и просит суд отпустить его под домашний арест.

Об этом он сказал во время заседания Высшего антикоррупционного суда, на котором рассматривается ходатайство детективов НАБУ о продлении срока досудебного следствия.

«Негласными следственными действиями за 3 месяца было установлено, что никаких контактов ни с одним представителем ни одного правоохранительного органа не было», — подчеркнул Зонтов.

Кроме того, он отметил, что не контактировал с представителями судебных органов. Представители Службы внешней разведки также ни разу не присутствовали на судебных заседаниях.

Из трех томов ходатайства о продлении меры пресечения все документы касаются Донца (адвокат Юрий Донец, — ред.). «Ни одного нового документа не добавлено», — подчеркнул подозреваемый.

В связи с изложенным Зонтов призвал судью применить к нему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Следствие, в свою очередь, просит продлить сроки расследования на 7 месяцев — до ноября 2021 года, обосновывая это необходимостью проведения следственных действий и экспертиз.

Адвокат Зонтова Александр Корнага убежден, что следствие затягивается с одной единственной целью — чтобы «добраться» до брата его клиента — главы ОАСК Павла Вовка.

«Я понимаю, почему прокурор просит продлить срок расследования до 7 месяцев. Могли бы просить и до года. Дело в том, что они не достигли той цели, которая ставилась. Им нужен не Зонтов и не Донец — им нужен судья Вовк, о чем записано в извлечении из Единого реестра досудебных расследований: „Зонтов, являющийся братом Вовка, и так далее...“ Однако состава преступления на Вовка нигде не нашли и это проблема. И это то законное, как они считают, основание, чтобы просить продлить досудебное расследование до ноября месяца», — отметил защитник во время заседания.

Он считает, что позиция детективов НАБУ не выдерживает критики. В частности, это касается допроса свидетелей и назначения экспертиз.

«Производство длиться с января. За 5 месяцев 43 детектива не смоли допросить 5 человек... Более того, до сих пор ни одного следственного действия с моим подзащитным не было проведено», — возмущен защитник.

По его мнению, и соответствующие экспертизы назначены не для того, чтобы получить доказательства по делу, а чтобы именно подать ходатайство о продлении срока следствия. Это видно по датам, которые указаны на экспертизах, — подавляющее большинство из них назначалось в период с 13 по 20 мая. Кроме того, следствие специально направило экспертизы в Николаевский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр — то центр, в котором наименьший состав экспертов.

«Законом предусмотрено, что в случае невозможности проведения экспертизы по месту нахождения органа досудебного следствия, она назначается в ближайшую, соседнюю область... Николаевская область никаким образом не является ближайшей к Киевской», — напомнил защитник.

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Напомним, что 9 апреля Высший антикоррупционный суд отправил под стражу до 4 июня с альтернативой внесения залога в 35 млн. 185 тыс. гривен брата председателя ОАСК Павла Вовка — Юрия Зонтова. В тот же день ВАКС арестовал с возможностью залога еще одного адвоката, которого задержали вместе с Зонтовым, — Юрия Донца. Сумма залога для него была определена почти в 3 миллиона гривен. В суде сообщали, что за Донца внесли залог.

Адвокатов обвиняют в том, что они, якобы, за 100 тысяч долларов обещали решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу. В НАБУ изначально акцентировали внимание на том, что один из адвокатов является близким родственником главы ОАСК Павла Вовка.

Сам председатель ОАСК Вовк заявлял, что его брата используют для сведения личных счетов.

Павел Вовк, ВАКС, Юрий Зонтов
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