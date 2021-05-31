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Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

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Апелляционный суд назначил Стерненко условное наказание

Одесский апелляционный суд снял обвинения с активиста Сергея Стерненко по статье о разбойном нападении на депутата Лиманского поселкового совета Сергея Щербича и назначил условное наказание по статье о незаконном обращении с оружием.

Соответствующее решение суд огласил в понедельник, рассмотрев по существу апелляцию на приговор активистам Сергею Стерненко и Руслану Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

«Приговор Приморского районного суда Одессы в отношении Стерненко... отменить в части осуждения по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса (разбойное нападение — Ред.) и закрыть в этой части производство в связи с неустановлением достаточных доказательств вины... Освободить Стерненко... от отбывания наказания по ч. 1 ст.263 Уголовного кодекса (незаконное обращение с оружием — Ред.) с испытательным сроком в 1 годом», — говорится в приговоре апелляционного суда.

Как сообщалось, 23 февраля 2021 года Приморский районный суд Одессы приговорил Стерненко к 7 годам лишения свободы, признав виновным в похищении Щербича. Кроме того, по решению суда, у активиста конфискована половина всего принадлежащего ему имущества. После оглашения приговора Стерненко в Киеве проходили протестные акции в поддержку активиста.

5 марта Стерненко подал апелляцию на судебный приговор, которую передали на рассмотрение в Одесский апелляционный суд.

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Позднее Одесский апелляционный суд изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест Стерненко и Демчуку по делу о похищении депутата Коминтерновского районного совета Одесской области Сергея Щербича.

Сергей Стерненко
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