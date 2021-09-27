НАБУ поменяло подозрение брату судьи Вовка – о взятке речь уже не идет

В деле бывшего сотрудника Службы внешней разведки Юрия Зонтова полностью изменен состав подозрения. Однако Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) скрыло этот факт от общественности.

Об этом заявил сегодня во время пресс-конференции в агенстве «Интерфакс-Украина» адвокат Юрия Зонтова Александр Корнага.

«20 сентября на официальном сайте НАБУ была обнародована новость об объявлении бывшему сотруднику Службы внешней разведки Юрий Зонтову подозрения по статье 366-2 (внесении недостоверных сведений в электронную декларацию). При этом отмечалось, что это первое подозрение по этой статье с тех пор, как была восстановлена криминальная ответственность. На самом деле, 17 сентября, как об этом сообщает НАБУ, Юрию Зонтову никакого нового подозрения предъявлено не было — было изменено ранее предъявленное подозрение, куда отдельным составом было инкриминировано «недекларирование», — рассказал адвокат.

Он напомнил, что предыдущее подозрение было предъявлено 7 апреля 2021 года. В нем отмечалось, что Зонтов и его соучастник взяли взятку в размере 100 тысяч долларов для передачи одной из судей Окружного админсуда Киева и что Зонтов, будучи родным братом главы ОАСК, якобы пытался использовать для этого родственные связи.

«В течение полугода НАБУ доказывало в ВАКС, что это подозрение является обоснованным и что все именно так все и происходило. Юрий Зонтов все это время содержится под стражей, поскольку определенная ему сумма залога является непосильной... И вот спустя полгода НАБУ выяснило, что то подозрение необоснованно, однако „забыло“ сообщить об этом на своем официальном сайте... На сегодня Юрий Зонтов, согласно подозрению от 17 сентября, подозревается в том, что он, на самом деле, не пытался передать предмет неправомерной выгоды одной из судей ОАСК, а лишь пытался завладеть этими деньгами. То есть, теперь он обычный мошенник», — отметил юрист.

В новом подозрении речь идет о том, что клиент обратился к посреднику по фамилии Донец, и что именно Донец вместе с Зонтовым решили завладеть этим деньгами, рассказал адвокат.

«Зачем Донец вообще привлекал Зонтова, если он собирался лишь завладеть предметом неправомерной выгоды в размере 100 тысяч долларов, детективы в подозрении сообщить так и не смогли», — добавил он.

По словам адвоката, в новом подозрении полностью изменены все обстоятельства дела. В частности, в нем уже не фигурирует как участник преступной схемы глава ОАСК Павел Вовк.

«Национальное антикоррупционное бюро, которые постоянно пытается преследовать главу ОАСК Павла Вовка, подавало информацию таким образом, что Павел Вовк якобы должен был взять предмет неправомерной выгоды и с помощью этих денег „решить вопрос“ с председательствующей в административном деле. В новом подозрении мы этого уже не находим — в нем лишь сообщается о том, что судья Вовк должен был „выяснить движение дела“.... При этом движение дела можно запросто посмотреть в открытом доступе на сайте суда, для этого не нужно привлекать ни главу суда, ни кого-либо другого», — отметил адвокат.

Александр Корнага таже рассказал, что сторона защиты провела собственное расследование и выяснила другие обстоятельства дела. В частности, уверяет юрист, НАБУ привлекало к делу провокатора, который засветился в деле «Бурисмы».

«Лицо, которое ранее обвинялось в получении рекордной взятки в 6 млн долларов в деле „Бурисмы“ и которое позже было освобождено от отбывания наказания с испытательным сроком, обратилось к адвокату Донцу с просьбой помочь „решить вопрос“... В обмен на участие в провокации это лицо получило возможность избежать ответственности и реального тюремного срока», — уверяет он.

Адвокат пообещал предъявить соответствующие документы в суде, в то же время пожаловавшись на то, что рассмотрение дела затягивается Национальным антикоррупционным бюро и лояльным к нему судьями ВАКС.

«НАБУ уже трижды обращалось за продление сроков досудебного следствия и ВАКС всегда удовлетворяет такие обращения. При этом Зонтов более 6-ти месяцев находится под стражей, будучи непричастным к совершению преступления», — отметил он.

«Новое подозрение, предъявленное 17 сентября, полностью противоречит тем ходатайствам, которое НАБУ ранее подавало в суд, и рассекреченным материалам негласных следственно-розыскных действий... Однако ВАКС считает обоснованными и старое, и новое подозрение», — возмущен юрист.

Юрист убежден, что судьи ВАКС заангажировано подходят к делу его подзащитного.

«ВАКС всячески поддерживает Национальное антикоррупционное бюро, удовлетворяя любые его ходатайства... Создается впечатление, что судьи ВАСК противопоставляют себя подозреваемым и считают своей обязанностью вынесение обвинительных приговоров любой ценой... Высший антикоррупционный суд может стать реальным механизмом по противодействию коррупции в Украине, однако лишь при одном условии — если он будет ставить себе целью осуществлять правосудие, а не помогать НАБУ», — отметил он.

Напомним, 20 сентября НАБУ сообщило, что брату председателя Окружного админсуда Киева Павлу Вовка Юрию Зонтову вручили подозрение во внесении недостоверных сведений в декларацию.

До этого Зонтова обвиняли в подстрекательстве к предоставлению неправомерной выгоды судьям ОАСК.

9 апреля 2021 года суд отправил Юрия Зонтова под стражу с альтернативой залога — 35 млн 185 тысяч гривен. При этом были арестованы недвижимость и автомобиль Зонтова, а также имущество, изъятое во время обыска.