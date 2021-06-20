Вакцина не помогает: в Москве фиксируются повторные заболевания COVID-19 после вакцинации

Повторные случаи заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе после вакцинации, фиксируются в Москве. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин в интервью местному телеканалу.

«Мы видим повторные заболевания, видим заболевания у тех, кто сделал прививку», — сказал он.

По словам главы города, такая тенденция связана с распространением в столице индийского штамма заболевания. «Уровень иммунитета для того, чтобы оградить себя от индийского штамма, нужен, чтобы был в два раза выше, по сравнению с уханьским», — пояснил Собянин.

Мэр отметил, что оба компонента вакцины получили уже 1,5 млн москвичей. По его словам, вакцинация большого количества жителей города в короткий срок позволит выстроить барьер против коронавируса.

Ранее Собянин рассказывал, что индийский штамм коронавируса выявлен почти у 90% новых заболевших COVID-19 жителей Москвы. По словам мэра российской столицы, этот вариант вируса оказался более агрессивным, чем другие штаммы, и он распространяется быстрее.