В Киев из-за жары не будут пускать большегрузный транспорт

В связи с высокой температурой воздуха в Киеве с 14:00 20 июня вводят ограничение на въезд большегрузного транспорта, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

«В Киеве с 14:00 20 июня ограничивают въезд для большегрузного автотранспорта в город в связи с жарой... В частности, из-за превышения дневной температуры воздуха свыше 28°С ограничивается въезд большегрузного автотранспорта весом свыше 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн», — говорится в сообщении.

Оперативный контроль за соблюдением водителями большегрузных транспортных средств ограничения движения улично-дорожной сетью столицы осуществляет патрульная полиция.