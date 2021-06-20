Китайский чиновник сбежал в США с данными о коронавирусе

Заместитель министра государственной безопасности КНР Дун Цзинвэй сбежал вместе с дочерью в Соединенные Штаты, сообщило Daily Beast со ссылкой на оппозиционные китаеязычные СМИ.

По информации издания, чиновник покинул Китай в середине февраля, чтобы передать Вашингтону данные об Уханьском институте вирусологии. Подобные сведения могли повлиять на позицию администрации президента Джо Байдена о происхождении коронавируса SARS-CoV-2. СМИ подчеркивает, что эта информация не проверена, но если она подтвердится, Дун Цзинвэй может стать самым высокопоставленным перебежчиком в истории Китая.

Бывший эксперт Пентагона и ЦРУ Николас Эфтимиадес назвал эти сообщения «только слухами». Он отметил, что такое происходит регулярно в рамках информационной войны между Пекином и китайской оппозицией.