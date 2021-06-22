Еще два предприятия в Европе будут производит вакцину Pfizer

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) во вторник одобрило предприятия в Германии и в Швейцарии для производства вакцины Comirnaty, являющейся совместной разработкой американской компании Pfizer и ее немецкого партнера BioNTech. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте регулятора.
«Комитет по лекарственным средствам для человека EMA одобрил дополнительные производственные мощности для выпуска вакцины Comirnaty от COVID-19 компаний BioNTech и Pfizer», — говорится в сообщении. Уточняется, что речь идет о предприятии в Райнбеке (Германия), которым управляет Allergopharma GmbH & Co, и о заводе в Штайне (Швейцария) компании Novartis Pharma.
Вакцина Comirnaty была первой одобрена европейским регулятором для использования в ЕС среди взрослых 21 декабря 2020 года. 28 мая EMA одобрило использование этой вакцины для подростков 12-15 лет.
Основным предприятием по изготовлению вакцины является завод BioNTech в Марбурге (федеральная земля Гессен).
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