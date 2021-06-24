Австралия отказывается от вакцины AstraZeneca

Вакцину Vaxzevria британско-шведской компании AstraZeneca выведут из национальной программы вакцинации и снимут с производства в Австралии к концу 2021 года, сообщил глава правительственной группы по борьбе с COVID-19 генерал-лейтенант Джон Фрюэн. Причиной этого стал запрет на применение препарата для лиц моложе 60 лет из-за побочных эффектов. При этом планируется увеличить поставки вакцин компаний Pfizer и Moderna.
"Все, кто еще может быть привит вакциной AstraZeneca, получат ее до четвертого квартала, а в национальную программу будет включен больший объем препаратов компаний Pfizer и Moderna",— сказал Фрюэн на онлайн-брифинге.
По его словам, с октября планируется еженедельно прививать до 2,3 млн человек препаратом американской компании Pfizer и германской BioNTech. При этом во второй половине сентября в Австралию начнет поступать препарат американской компании Moderna, с октября его будут получать от 87 тыс. до 125 тыс. австралийцев в неделю.
Весной более 20 стран приостановили применении вакцины компании AstraZeneca, после того как у нескольких привитых появились тромбоэмболические осложнения. Разработчики вакцины связь осложнений и действий препарата отрицали. Европейское агентство по лекарственным средствам сообщало, что преимущества от использования препарата перевешивают риски.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016