В Киеве зафиксирован первый температурный рекорд текущего лета

В Киеве в среду, 23 июня, температура воздуха превысила рекорд, установленный в 1946 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

«Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 33,7°, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6°», — указывается в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха в Киеве 23 июня составила 27,0°. Таким образом, столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.