Киев установил очередной температурный рекорд

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, ночь на 15 июля 2021 года в Киеве стала самой теплой с 1881 года.

«Температура под утро сегодня не опустилась ниже 22,8°, таким образом был превышен предыдущий максимум для этой ночи, зафиксированный в 2010 году, на 1,4°», — указывается в сообщении в соцсети Facebook.

Всего с начала календарного лета в Киеве установлено 12 температурных рекордов.