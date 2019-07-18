Температура воды в Днепре возле Киева поставила антирекорд лета

В столице зафиксирован первый температурный антирекорд нынешнего лета: в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С. Об этом говорится в сообщении Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

«Благодаря длительному снижению температуры воздуха в Киеве, которая с 9 июля ниже климатической нормы, в среду температура воды в Днепре в пределах Киева впервые после 27 мая стала ниже +20° С», — говорится в сообщении.

По данным наблюдений гидрологической станции Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского, 17 июля среднесуточная температура воды была +19,8° С и продолжает снижаться.

«Но лето продолжается, и с повышением температуры воздуха вода в Днепре снова станет теплее и превысит +20° С», — добавили в обсерватории.