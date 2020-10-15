Киев установил очередной температурный рекорд

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +14,5°С.
Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.
Как отмечается, предыдущее рекордное значение +12,0°С в 1993 году превышено на 2,5°С.
Ранее сообщалось, что в целом с начала года в Киеве установлено 27 температурных рекордов.
Кроме того, нынешний сентябрь в столице повторил рекорд более чем 100-летней давности (1909 года): среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4°С, что превысило климатическую норму на целых 4,5°С.
При этом нынешнее лето в Киеве стало вторым самым жарким за 139 лет: средняя температура воздуха составляла +21,7ºС, что на 3ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких с 1881 года.
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