Киев установил очередной температурный рекорд

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского ночь на 14 октября в Киеве оказалась самой теплой, ведь температура не опустилась ниже +14,5°С.

Об этом говорится в сообщении на сайте обсерватории.

Как отмечается, предыдущее рекордное значение +12,0°С в 1993 году превышено на 2,5°С.

Ранее сообщалось, что в целом с начала года в Киеве установлено 27 температурных рекордов.

Кроме того, нынешний сентябрь в столице повторил рекорд более чем 100-летней давности (1909 года): среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4°С, что превысило климатическую норму на целых 4,5°С.

При этом нынешнее лето в Киеве стало вторым самым жарким за 139 лет: средняя температура воздуха составляла +21,7ºС, что на 3ºС превысило климатическую норму и обеспечило второе место среди самых жарких с 1881 года.