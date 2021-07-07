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Госсекретарь США озвучил пять ключевых реформ, которые нужно провести в Украине

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Госсекретарь США озвучил пять ключевых реформ, которые нужно провести в Украине

Государственный секретарь США Энтони Блинкен назвал пять путей, с помощью которых украинское правительство может развить достигнутый прогресс и в которых США готовы помочь Украине.

«Первое: принять законопроект о реформировании Высшего совета правосудия, и следом — закон о Высшей квалификационной комиссии судей. Вместе эти законы обеспечат прозрачный процесс отбора судей. Второе: обеспечение, что выбор руководства Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры является прозрачным, заслуживающим доверия и основывающимся на заслугах», — сказал Блинкен в видеообращении к участникам конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе в среду, передает Интерфакс-Украина.

По его словам, третьим шагом является принятие закона о прозрачном корпоративном управлении, который защищает независимость наблюдательного совета, генеральных директоров и соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития.

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Блинкен назвал четвертым шагом принятие законодательства, которое демилитаризует, деполитизирует Службу безопасности Украины, и оставляет работу по борьбе с коррупцией и борьбе с организованной преступностью другим правительственным институциям, созданным для этой цели.

«И пятое: привлечь к ответственности коррумпированных чиновников. Ряд расследований был проведен, но ни одно высшее должностное лицо не было поддано суду и не было и осуждено за коррупцию с 2014 года. Люди должны видеть, что система работает, для того, чтобы поверить в нее», — подчеркнул госсекретарь.

реформы, Энтони Блинкен
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