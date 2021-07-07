Неизвестные убили президента Гаити

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию. Об этом сообщается в среду в заявлении премьер-министра страны Клода Жозефа.
По его данным, у главы государства огнестрельное ранение. Кроме того, в результате нападения была ранена и первая леди Гаити.
Ночью произошло нападение на резиденцию главы государства, сказано в заявлении главы кабмина. Нападавшие говорили на испанском.
Премьер-министр уверил, что принимаются все меры для того, чтобы гарантировать преемственность власти и защиту нации.
Это не первое покушение на Моиза, вступившего в должность президента в 2017 году. 17 октября 2018 г. во время церемонии, посвященной 212-й годовщине смерти основателя государства и национального героя страны Жан-Жака Дессалина, глава государства подвергся обстрелу. Президент серьезно не пострадал и был эвакуирован в безопасное место. Были ранены трое сотрудников охраны.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016