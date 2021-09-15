Премьер Гаити отстранил прокурора после обвинения в убийстве президента

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри подписал распоряжение об отстранении от должности прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода после того, как он потребовал привлечь главу кабинета министров к ответственности по делу об убийстве президента республики Жовенеля Моиза. Об этом сообщил портал Gasette Haiti со ссылкой на соответствующий документ.
«Имею честь сообщить вам о принятии решения о прекращении вашей должности правительственного комиссара Порт-о-Пренса. Решение вступает в силу после получения настоящего письма», — сказано в документе.
По данным портала, премьер назначил на должность прокурора Франца Луи Жюста.
11 сентября Анри вызвали в гаитянскую прокуратуру для дачи показаний после того, как оператор мобильной связи подтвердил, что он разговаривал по телефону с одним из предполагаемых убийц президента через несколько часов после гибели Моиза.
Днем ранее прокуратура Гаити потребовала присвоить премьер-министру страны Ариэлю Анри статус обвиняемого по делу об убийстве президента, сообщало издание Le Nouvelliste. Прокурор Бед-Фор Клод также попросил следствие ввести запрет на выезд из страны Анри.
Президент Гаити был убит 7 июля. Злоумышленники ворвались в его дом и открыли огонь. Его супруга получила ранение. 9 июля на Гаити задержали 17 подозреваемых по делу об убийстве Моиза. Позднее полиция объявила о задержании еще 22 человек. 15 июля гаитянские силовики задержали еще двух подозреваемых по делу.
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