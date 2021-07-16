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Задержанный после убийства президента Гаити американец хотел захватить власть в стране

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Задержанный после убийства президента Гаити американец хотел захватить власть в стране

Задержанный в Гаити американец Кристиан Эмманюэль Санон, которого местные правоохранительные органы считают предполагаемым координатором операции по убийству президента Жовенеля Моиза, строил планы прихода к власти в этой стране и формировал «личную охрану», которая должна была обеспечивать его безопасность в процессе осуществления этого замысла. С таким утверждением в четверг выступила газета The Washington Post, в распоряжении которой оказались документы, а также свидетельства людей, знакомых с этими планами.

По информации издания, американец гаитянского происхождения вел подготовку операции, находясь в американском штате Флорида. Там он активно вербовал сторонников, заявляя, что разрабатывает масштабный план по переустройству Гаити, в результате которого благодаря инвестициям в объеме до $83 млрд страна должна выйти из бедности и обзавестись современной инфраструктурой. Непосредственной разработкой плана занимался вышедший на пенсию 70-летний профессор Парнелл Дюверже, также проживающий во Флориде.

Санон, который утверждал, что является врачом и одновременно с этим священником, сумел договориться с двумя местными бизнесменами, инвестором Вальтером Вейнтемильей и главой компании, представляющей услуги по обеспечению безопасности, Антонио Интриаго, о том, что они профинансируют и организуют «частную охранную компанию», которая будет обеспечивать безопасность Санона до тех пор, пока тот не займет пост президента страны. Речь шла о выделении в целом более $860 тыс., три четверти этой суммы покроет компания Вейнтемильи, а оставшуюся часть — фирма Интриаго.

Однако, как утверждают адвокаты компании Вейнтемильи, заявление которых есть в распоряжении The Washington Post, в ходе контактов Санона с бизнесменами «ни разу... не было упоминаний, обсуждений или намеков на заговор с целью убийства президента Моиза или же намерений использовать силу, чтобы сменить руководство Гаити». По их утверждению, Санон лишь «выражал намерение мирным путем сменить руководство Гаити с целью улучшить условия жизни граждан Гаити».

The Washington Post отмечает, что в оказавшихся в ее распоряжении документах, в том числе черновом варианте контракта с фирмой Вейнтемильи, в котором компания Интриаго значилась как подрядчик и который так и не был подписан, нет никаких свидетельств наличия планов убийства президента. Источник издания, знакомый с процессом разработки этого контракта, а также профессор Дюверже, согласившийся пообщаться с журналистами газеты, заверяют, что в ходе обсуждений речь шла о том, что нарастающая волна протестов в стране сама в конечном счете приведет к отставке Моиза, после чего президентский пост должен был занять Санон. Согласно черновому варианту контракта, инициатор замысла обещал после прихода к власти вознаградить выделившие ему средства фирмы из бюджета страны.

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Газета отмечает, что Санон, называющий себя доктором и священником, в прошлом подавал заявление о банкротстве, в котором утверждал, что является совладельцем гуманитарного фонда, а также учредителем евангелической церкви и телекоммуникационной компании в Гаити. Департамент здравоохранения штата Флорида в ответ на запрос The Washington Post о прошлом Санона отметил, что тот не фигурирует в списках людей, которые когда-либо получали разрешение на медицинскую практику в штате.

Напомним, президент Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию 7 июля. По подозрению в убийстве Моиза были задержаны 23 человека, включая не менее 18 колумбийцев. Арестованы также двое граждан США гаитянского происхождения.

Гаити
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