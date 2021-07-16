Байден отправит на Гаити морпехов для защиты посольства США

Соединенные Штаты направят на Гаити ограниченный контингент морских пехотинцев, которые должны будут охранять посольство страны, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции.
«Мы лишь направляем американских морпехов к нашему посольству, чтобы быть уверенными в их безопасности и в том, что ничего страшного не произойдет», — сказал Байден.
По его словам, отправка военнослужащих на Гаити с другими целями сейчас не стоит на повестке дня руководства США.
В ночь на 7 июля на Гаити убили президента страны Жовенеля Моиза. Злоумышленники ворвались к нему в резиденцию. По данным гаитянских властей, перед убийством его пытали.
Незадолго до убийства оппоненты Моиза настаивали на его уходе в отставку, а после отказа в стране начались беспорядки.
Через три дня после гибели главы государства власти Гаити попросили США ввести войска для защиты ключевых объектов инфраструктуры: портов, аэропортов и хранилищ топлива. Руководство страны боится, что беспорядки могут усугубить сложную политическую ситуацию в стране после убийства президента.
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