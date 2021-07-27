На Киевской таможне ликвидировали канал контрабанды, изъято 30 тонн товара

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) ликвидировали канал контрабанды товаров на Киевской таможне, сообщают в ведомстве.
«Сотрудники ГБР совместно с департаментом противодействия контрабанде Таможенной службы ликвидировали мощный канал контрабанды товаров широкого потребления и подакцизных товаров через столичные аэропорты. Они проводят масштабные обыски на центральных сортировочных станциях операторов почтовой связи и в подразделениях Киевской таможни», — сообщило Бюро на сайте во вторник.
Отмечается, что уже изъято более 30 тонн товара.
Предварительно установлено, что один из почтовых перевозчиков в течение длительного времени завозил из-за границы крупными партиями товары широкого потребления, брендовую одежду, электротовары и группы подакцизных товаров под видом простых почтовых перевозок.
«Таким образом, данный почтовый перевозчик избегал уплаты налогов, в то время как убытки государству ежемесячно исчислялись десятками миллионов гривень. Только в июле данный экспортер завез в Украину более 150 тонн товара, не уплатив при этом более 30 млн грн налога», — информируют в ГБР.
В настоящее время устанавливается круг причастных к схеме лиц, проверяется соответствие задержанного товара сопроводительным документам.
Как стало известно агентству «Интерфакс-Украина» из информированных источников, речь идет о почтовом операторе «Премиум Пакет». В журналистских расследованиях работу этого оператора связывают с руководителем управления внутренней безопасности СБУ Андреем Наумовым, информация об увольнении которого с занимаемой должности появилась накануне.
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