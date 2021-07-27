Акции китайских компаний переживают сильнейшее падение с 2008 года

Акции китайских компаний, котирующихся в США, пережили сильнейшее падение с 2008 года по итогам двух последних торговых сессий. Nasdaq Golden Dragon China Index, отслеживающий котировки 98 компаний Китая, просел за два дня почти на 15%. А с февраля, когда значение индекса достигло рекордно высоких значений, котировки обвалились уже на 45%. В результате активы китайских компаний, представленные в индексе, потеряли уже порядка $770 млрд, пишет Коммерсантъ.
Обрушение котировок Китая связано с ужесточением регулирования технологического сектора страны. Вслед за расследованием, штрафом и требованием реструктуризировать бизнес Alibaba последовали расследования и санкции в отношении и других технологических гигантов страны, в том числе Didi Global и Tencent. А в понедельник к ним добавилась реформа сектора внешкольного образования, фактически уничтожающая национальный сектор EdTech, а также выдвижение новых требований к сервисам доставки еды.
В результате акции Tencent в Гонконге за последние два дня просели примерно на 16%, а Alibaba потеряла порядка 12%. Крупнейший в мире сервис доставки еды Meituan потерял почти 30% от своей рыночной капитализации, а крупнейший образовательный сервис Китая New Oriental Education за эти два дня практически обесценился — его котировки рухнули на 70%.
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