Правительство США снова потеряло право занимать деньги

В США истекло соглашение по приостановке долгового лимита, предельное значение госдолга снова начало действовать. Об этом пишет Bloomberg.

Как отмечает агентство, лимит после двухлетней заморозки восстановлен на уровне $22 трлн плюс накопленная задолженность с августа 2019 года (итого: $28,5 трлн). По состоянию на 29 июля, общий госдолг США составляет чуть менее $28,5 трлн, то есть правительство лишилось возможности наращивать долг через размещение новых госбумаг (можно только рефинансировать погашаемые бумаги — тогда долг меняться не будет).

Чтобы решить вопрос с потолком госдолга, Конгрессу необходимо либо снова приостанавливать действие лимита, либо повышать его до определенного уровня. При достижении предела госдолга Минфину США не остается ничего иного как полагаться на денежные остатки на счетах (около $450 млрд на конец июля) и поступление доходов за вычетом планируемых расходов бюджета, а также принимать «чрезвычайные меры» по финансированию своих обязательств. Министерство начало принимать особые меры (включают приостановку выпуска ряда специальных бумаг, использование некоторых долговых инструментов, которые не идут в зачет долгового лимита и т.д.) в пятницу, 30 июля.

Если все эти меры будут исчерпаны, а потолок госдолга не поднят или приостановлен, в октябре или ноябре правительство США не сможет выполнять часть своих обычных расходных обязательств и/или допустит дефолт по госбумагам.