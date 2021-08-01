Главный инфекционист США ожидает ухудшения ситуация с коронавирусом

Главный инфекционист США Энтони Фаучи не считает, что страну ждет новый локдаун в свете распространения штамма коронавируса «дельта», однако подчеркнул, что ситуация с заражениями «будет ухудшаться».

«Я не считаю, что мы застанем новые локдауны. Я полагаю, что у нас достаточно (вакцинированных — ред.) людей в стране — хотя и недостаточно, чтобы подавить эту вспышку — чтобы не оказаться в положении, в котором мы были прошлой зимой. Однако ситуация будет ухудшаться», — сказал Фаучи в интервью телеканалу ABC News.

Таким образом он фактически подтвердил выводы Белого дома, заявившего в пятницу, что американская администрация не станет вновь вводить жесткие ограничения, несмотря на распространение дельта-штамма коронавируса.

Накануне газета Washington Post со ссылкой на специалистов опубликовала прогноз, согласно которому суточный прирост случаев заражения коронавирусом в США может вырасти в августе до 140-300 тысяч. Только за последнюю неделю среднесуточный показатель заболеваемости в стране увеличился на 60%, отмечают эксперты.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в штате Флорида, где, согласно данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США, в воскресенье был зарегистрирован антирекорд по суточному числу заразившихся — 21 683 человека.

США лидируют в мире по числу заразившихся коронавирусом и количеству летальных случаев. По последним данным университета Хопкинса, в стране заразились уже свыше 34,9 миллиона человек, скончались более 613 тысяч.