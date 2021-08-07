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На Прикарпатье задержали самолет, перевозивший контрабанду

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На Прикарпатье задержали самолет, перевозивший контрабанду

Пролет летательного аппарата типа Ан-2 с Украиной в Румынию и обратно зафиксировали в субботу на рассвете пограничники отдела «Порубное» Черновицкого отряда.

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, самолет отслеживался оперативными группами ведомства, поэтому когда летательный аппарат отправился к границе, информация была передана пограничным нарядам, которые и обнаружили его на госграницы.

«Кроме того, в рамках взаимодействия с военного аэродрома в воздух поднялся военный самолет для принудительной посадки летательного аппарата. Вскоре во время приземления самолета на одном из аэродромов в Косовском районе Ивано-Франковской области, за десятки километров от границы, оперативными сотрудниками Госпогранслужбы и военнослужащими спецподразделения ДОЗОР были задержаны 4 человека. После приземления самолета они пытались сбежать автомобилем», — говорится в сообщении.

О данном правонарушении сообщено подразделениям УСБУ в Черновицкой, Ивано-Франковской областях и прокуратур.

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В настоящее время проводится мероприятия фиксации правонарушений, в т.ч. за противоправные действия, связанные с незаконным перемещением сигарет в Румынию и другие нарушения, предусмотренные действующим законодательством. Открыто уголовное производство по ст.334 (УКУ — нарушение правил международных полетов).

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