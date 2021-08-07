До конца года Украина получит еще 17 млн доз вакцины Pfizer

К концу 2021 в Украину доставят еще 17 миллионов доз вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNTech. Однако ждать этой поставки не стоит, отметил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

«Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонстрируют эффективность примерно на уровне 91-95%. То есть уровень защиты условно выше. Однако на самом деле мы должны считать таким образом, что вакцинироваться нужно как можно быстрее и вакцинироваться надо именно той вакциной, которая есть сейчас. Я никогда не советовал и не буду советовать ждать возможности выбирать вакцину. Действительно, например, до конца года Украина получит еще 17 миллионов Pfizer. Однако вспышка может произойти раньше, чем эта вакцина уже доедет и будет возможность выбирать», — отметил Кузин.

По его словам, в планах властей до конца года достичь уровня 50% по вакцинации населения.

«К концу года. К концу осени у нас стоит цель сделать 10 миллионов прививок, то есть вакцинировать 5 миллионов людей», — заявил главный санврач.

Он добавил, что уже сделано 6 миллионов прививок.