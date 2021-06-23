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Китайцы поставят в Украину еще 5,3 млн доз вакцины от COVID-19

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Китайцы поставят в Украину еще 5,3 млн доз вакцины от COVID-19

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии «Почему украинцы не хотят вакцинироваться» в среду, передает Интерфакс-Украина.

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Кузин сообщил, что дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

«Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля», — сказал он.

Sinovac
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