Китайцы поставят в Украину еще 5,3 млн доз вакцины от COVID-19

Китайская фармкомпания Sinovac поставит в Украину еще 5,325 млн доз вакцины Coronavac от COVID-19, сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

«У нас сегодня по Sinovac есть подписанные обязательства и планируется, что еще 5,325 млн доз вакцины будут закуплены Crown Agents», — сказал он в ходе онлайн-дискуссии «Почему украинцы не хотят вакцинироваться» в среду, передает Интерфакс-Украина.

Кузин сообщил, что дополнительные поставки вакцины Coronavac ожидаются уже в июле.

«Мы ожидаем, что полностью эти объемы должны прийти в Украину в течение июля», — сказал он.