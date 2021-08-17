Менее трети украинцев разговаривают дома на украинском языке

Менее трети (31,9%) украинцев разговаривают в семье и дома только на украинском языке, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины «Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины» Центра «Социальный мониторинг».

По данным исследования, презентованного в агентстве «Интерфакс-Украина» во вторник, 27,1% разговаривают и на русском, и на украинском одинаково часто, 15,8% — преимущественно на украинском, 13,6% — преимущественно на русском, 11,3% — исключительно на русском, 0,3% — на другом языке.

35,3% опрошенных ответили, что хотели бы смотреть телевизионные программы (выпуски новостей, фильмы, концерты, спортивные трансляции и т.п.) и на русском, и на украинским одинаково часто. 24,5% хотят смотреть их только на украинском, 17,3% — преимущественно на украинском, 11,6% — преимущественно на русском, 8,9% — только на русском, 0,2% — на другом языке. 1,5% указали, что не смотрят их, а 0,7% — что им трудно ответить на этот вопрос.

30,9% респондентов ответили, что хотели бы читать любимые печатные издания и на русском, и на украинским одинаково часто. 23,5% хотят читать их только на украинском, 14,5% — преимущественно на украинском, 10,9% — преимущественно на русском, 10,7% — только на русском, 0,3% — на другом языке. 1,3% указали, что не смотрят их, а 1,4% — что им трудно ответить на этот вопрос.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации — личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение — 1,1-1,9%.