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Почти треть Украины загрязнена взрывоопасными предметами

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Почти треть Украины загрязнена взрывоопасными предметами

Из-за прошлых войн и нынешней вооруженной агрессии России против Украины до трети территории страны загрязнено взрывоопасными предметами.

Об этом на заседании Госкомиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и ЧП сообщил глава Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин, передает ЛIГАБiзнесIнформ.

По его словам, ГСЧС в сотрудничестве с международными организациями составила электронную базу данных о местонахождении взрывоопасных предметов.

"Установлено, что почти 30% территории государства загрязнено опасными предметами вследствие прошлых войн и агрессии России. В частности, более 4 тысячи участков определены как вероятно загрязненные взрывоопасными предметами, а это 1 млн 146 тыс гектаров. Подтверждено наличие взрывоопасных предметов на общей площади 453 тыс гектаров", – сообщил Чечеткин.

Особо остро, отметил он, этот вопрос стоит на освобожденных территориях Донецкой (238 тыс га) и Луганской (197 тыс га) областей. В Одесской области - 42,8 тыс га, в Киевской области - 30,4 тыс га, в Харьковской - 18,1 тыс га, в Житомирской - 1,4 тыс га, в Николаевской - 1,3 тыс га.

С началом российской агрессии на территории Украины появились минные поля, новые виды боеприпасов, мины-ловушки и другие опасные взрывные устройства, часто замаскированные под предметы повседневного употребления.

С 2014 года на освобожденных территориях Донбасса проверено более 25 тыс га территории и обезврежено 160 тыс взрывоопасных предметов.

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Во время ликвидации последствий взрывов на складах боеприпасов вблизи Балаклеи, Калиновки, Сватово очищено более 66 тыс га, обезврежено 45 тыс взрывоопасных предметов.

боеприпасы, мины, ГСЧС
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