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Прокуратура проводит обыски у подчиненных Кличко в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

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Правоохранители разоблачили схему растраты средств должностными лицами коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ» при проведении ремонта дошкольных учебных заведений в ряде районов столицы, сообщает прокуратура Киева.

«Под процессуальным руководством прокуроров Печерской окружной прокуратуры Киева разоблачена схема растраты средств должностными лицами коммунального предприятия „Житлоинвестбуд-УКБ“ с участием субъектов хозяйствования при проведении работ по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений расположенных на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы», — говорится в сообщении прокуратуры, размещенном во вторник на сайте.

По информации прокуратуры, в течение 2019 года между КП и рядом юридических лиц по результатам процедуры публичных закупок был заключен ряд договоров подряда на проведение работ по капитальному ремонту детсадов на общую сумму около 120 млн гривен.

«Вместе с тем установлено, что вышеуказанные работы выполнены подрядчиками не в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 млн грн, полученные за якобы выполненные работы, направлялись на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности», — говорится в сообщении.

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Кроме того, как отмечают в прокуратуре, установлено, что ряд победителей закупок являются связанными между собой лицами.

«17 августа в рамках уголовного производства прокурорами совместно со следователями полиции при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области проводятся обыски в помещении коммунального предприятия „Житлоинвестбуд-УКБ“ и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления с целью изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательное значение для следствия», — подчеркивается в сообщении прокуратуры Киева.

Киев, обыски
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