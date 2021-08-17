Прокуратура проводит обыски у подчиненных Кличко в связи с хищениями средств на ремонт детсадов

Правоохранители разоблачили схему растраты средств должностными лицами коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ» при проведении ремонта дошкольных учебных заведений в ряде районов столицы, сообщает прокуратура Киева.
«Под процессуальным руководством прокуроров Печерской окружной прокуратуры Киева разоблачена схема растраты средств должностными лицами коммунального предприятия „Житлоинвестбуд-УКБ“ с участием субъектов хозяйствования при проведении работ по капитальному ремонту дошкольных учебных заведений расположенных на территории Печерского, Оболонского, Соломенского и Дарницкого районов столицы», — говорится в сообщении прокуратуры, размещенном во вторник на сайте.
По информации прокуратуры, в течение 2019 года между КП и рядом юридических лиц по результатам процедуры публичных закупок был заключен ряд договоров подряда на проведение работ по капитальному ремонту детсадов на общую сумму около 120 млн гривен.
«Вместе с тем установлено, что вышеуказанные работы выполнены подрядчиками не в полном объеме и по значительно завышенным ценам, а бюджетные средства в сумме около 30 млн грн, полученные за якобы выполненные работы, направлялись на расчетные счета предприятий с признаками фиктивности», — говорится в сообщении.
Кроме того, как отмечают в прокуратуре, установлено, что ряд победителей закупок являются связанными между собой лицами.
«17 августа в рамках уголовного производства прокурорами совместно со следователями полиции при оперативном сопровождении ГУ СБУ в Киеве и Киевской области проводятся обыски в помещении коммунального предприятия „Житлоинвестбуд-УКБ“ и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению уголовного преступления с целью изъятия первичных финансовых документов и других вещественных доказательств, имеющих доказательное значение для следствия», — подчеркивается в сообщении прокуратуры Киева.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016