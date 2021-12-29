У окружения Порошенко утром прошли обыски

В среду утром прошли обыски у членов команды «Европейская солидарность» — первого помощника пятого президента Петра Порошенко, Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко, сообщила сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко.

«Сегодня в 7 утра состоялись обыски у членов команды „Европейская солидарность“, первого помощника пятого президента Петра Порошенко, чрезвычайного и полномочного посла, дипломата с 25 летним стажем, Юрия Онищенко и экс-депутата Сергея Березенко. Искали... уголь. Конечно, это абсурд. Мы расцениваем эти заказные действия власти как сознательную провокацию против нашей политической команды, системное давление, устрашение, психологические пытки», — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Она добавила, что команда расценивает это как «попытку дестабилизировать оппозицию и ее лидера Петра Порошенко».